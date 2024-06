© Foto: Unsplash



Chinesische Tech-Aktien profitieren von den Anzeichen einer sich verbessernden Wirtschaft und stehen vor weiteren Kursgewinnen, so Alex Yao, Co-Leiter der TMT-Forschung in Asien bei JPMorgan.Chinesische Tech-Aktien hatten zu Beginn des Jahres zugelegt und derzeit eine Pause eingelegt. Am Mittwoch gelang jedoch bereits ein kleines Comeback, wie wallstreetONLINE berichtete. Laut Alex Yao gibt es Raum für weitere 20 bis 25 Prozent Aufwärtspotenzial, da sich die Fundamentaldaten wie Kosten und Wettbewerb verbessern. In einem Bericht vom April sprach Yao von einer Bodenbildung in diesem Sektor. "Wenn der Sektor in der Lage ist, seine Erträge langfristig um, sagen wir, zehn oder sogar zwanzig …