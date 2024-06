Nvidia ist der Heilige Gral der Techfans, der Eine Ring bei Herr der Ringe, die Aktie, die (fast) jeder im Depot haben will. Sehr gut möglich, dass der Titel am Donnerstag auf das nächste Rekordhoch steigt. Die Super-Rally hat aber dazu geführt, dass dieser Negativwert noch bedenklicher geworden ist.Vor zehn Tagen hat DER AKTIONÄR bereits auf den Relative-Stärke-Wert von 75 hingewiesen. Der besagt: Die Aktie ist ziemlich überkauft. Nun ist der Wert auf 82 gestiegen. Nvidia ist also mittlerweile ...

