Die Vaudoise Versicherungen unterstützen die Nachwuchstalente der Vaudoise Junior Champion Trophy



20.06.2024 / 10:00 CET/CEST





Lausanne, 20. Juni 2024 - Als Main Partner Nachwuchs von Swiss Tennis belohnt die Vaudoise die Gewinnerinnen und Gewinner der Vaudoise Junior Champion Trophy sowie ihre Stammclubs. Seit Januar 2022 engagieren sich die Vaudoise Versicherungen als Main Partner von Swiss Tennis für den Schweizer Tennisnachwuchs. Ausserdem begleitet die Vaudoise die Tennishoffnungen Céline Naef und Dominic Stricker und unterstützt neben dem Einstiegsprogramm der Vaudoise Kids Tennis High School weitere Sportveranstaltungen für lizenzierte Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren wie den Vaudoise Team Cup, den Vaudoise Junior Cup, den Vaudoise Junior Interclub und die Vaudoise Junior Champion Trophy, die zweimal jährlich stattfindenden Junioren-Schweizermeisterschaften.



Die Vaudoise freut sich, die Stammclubs der siegreichen Talente mit einem Betrag von CHF 40'000.- finanziell zu unterstützen. Der Betrag wird je nach Sieg der Spielerinnen und Spieler bei der Vaudoise Junior Champion Trophy unter den Clubs aufgeteilt. Die Junioren-Schweizermeisterschaften Sommer finden vom 6. bis 14. Juli 2024 in Bern statt. Zahlreiche Goodies warten auch auf die Gewinnerinnen und Gewinner selbst: eine verdiente Belohnung für die Anstrengungen und Motivation, auch in Zukunft weiter alles zu geben.



«Diese Aktion ist Teil der aktiven Förderung des Schweizer Tennisnachwuchses. Durch unser Engagement positionieren wir uns als zuverlässiger, solider und aufmerksamer Partner», betont Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise Versicherungen. Entdecken Sie hier alle Engagements der Vaudoise zur Förderung des Tennisnachwuchses.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch .

Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 905 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024-2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



