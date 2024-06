EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pressemitteilung Medios AG: Erfolgreiche Umplatzierung der Aktien von Firmengründer Manfred Schneider an Luxempart S.A. Berlin, 20. Juni 2024 - Medios, ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, wurde heute darüber informiert, dass Manfred Schneider seinen gesamten Aktienbesitz an der Medios AG umplatziert hat. Schneiders Aktien, die einem Anteil von insgesamt 14,9 % des Grundkapitals von Medios entsprechen, wurden im Rahmen einer Privatplatzierung an die Investmentgesellschaft Luxempart S.A. veräußert. Schneider hatte einen Teil der verkauften Aktien über seine Gesellschaften Tangaroa Management GmbH und Tangaroa GmbH & Co. KG gehalten. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender von Medios: "Im Namen des Vorstands bedanke ich mich herzlich bei Manfred Schneider für sein langjähriges Engagement bei Medios. Als Gründer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender (CEO) hat er unser Unternehmen stark geprägt. Mit seiner klaren Vision und den richtigen strategischen Entscheidungen hat er den Grundstein für die Wachstumsdynamik und den heutigen Erfolg der Medios-Gruppe gelegt. Durch den Aufbau einer europäischen Specialty Pharma Plattform befinden wir uns derzeit in einer spannenden Zeitenwende. Wir freuen uns daher sehr, Luxempart als neuen strategischen Ankeraktionär zu haben und sind überzeugt, dass Luxempart genau der richtige Partner für die gerade begonnene Internationalisierung unseres Unternehmens und die damit verbundene nächste Wachstumsphase ist. Als solider, international erfahrener, strategischer Investor mit fundiertem Netzwerk und Know-How kann uns Luxempart dabei sehr gut unterstützen." Über Luxempart Luxempart ist eine in Luxemburg ansässige börsennotierte Investmentgesellschaft mit einem Nettovermögen von 2,3 Mrd. €, die von luxemburgischen Unternehmerfamilien getragen wird. Mit Eigenkapital und einem professionellen Investmentteam bietet Luxempart flexible langfristige Finanzierungslösungen für Unternehmer, Familien und das Management und unterstützt seine Portfoliounternehmen aktiv bei ihrem Wachstum und ihrer internationalen Expansion. Die Direktinvestitionsstrategie von Luxempart umfasst Eigenkapitalinvestments in Höhe von 25 bis 100 Mio. € in der DACH-Region, Frankreich, den Benelux-Ländern und Norditalien.

Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und notiert im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.ag Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



