20. Juni 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Troy Minerals Inc. ("Troy" oder das "Unternehmen") (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR) seine Glückwünsche für die Entwicklung einer thermischen Femtosekundenlaser-Aufbereitungsmethode zur Erzielung eines Reinheitsgehalts von rohem Quarzsand von 99,999 % aussprechen zu können. Diese Leistung, die von Forschern der University of California, Davis, in Zusammenarbeit mit Homerun Resources, erzielt wurde, stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Gebiet der kritischen und Energiematerialien dar.

"Wir bei Troy Minerals freuen uns sehr über so innovative Fortschritte bei der Quarzsandreinigungstechnologie", sagte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. "Einen so hohen Reinheitsgehalt mit einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Prozess erzielen zu können, ist ein Durchbruch, der den Wert von Quarzsand für den Einsatz in verschiedenen Hightech-Anwendungen stärken könnte", fügte er hinzu.

Die Erprobung dieser neuartigen einstufigen thermalen Methode, die ohne gefährliche Chemikalien und energieintensive Geräte auskommt, deckt sich mit dem steigenden Bedarf nach umweltfreundlichen Industriepraktiken. Diese Technologie weist ein vielversprechendes Potenzial für den Einsatz in Halbleiterchipsubstraten, elektronischen und photonischen Chips, Batterieanoden, Solarzellen und anderen fortschrittlichen Materialien auf.

"Innovationen wie diese bringen unsere gesamte Branche voran", fügte Herr Vig hinzu. "Bei Troy Minerals wissen wir um die Bedeutung einer ständigen Weiterentwicklung in unserer Branche und freuen uns auf die positiven Auswirkungen dieser Technologie und deren Einsatz auf dem Quarzsandmarkt."

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das "Unternehmen") erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

