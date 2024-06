Waitrose, die britische Supermarktkette, bekannt für ihre Lebensmittelprodukte im Premiumsegment und ihren exzellenten Kundenservice, erweitert die Zusammenarbeit mit Blue Yonder um die branchenführende Prognosefähigkeit des Anbieters von Supply-Chain-Lösungen.

Dieser Schritt markiert die erste signifikante Einführung von künstlicher Intelligenz in die Prognosenkompetenz von Waitrose und soll die bereits hohe Produktverfügbarkeit in den Filialen des Einzelhändlers noch weiter steigern.

Anstatt sich auf historische Verkaufsdaten und menschliche Intuition zu verlassen, konzentriert sich die KI-basierte Prognosefunktion als Teil von Blue Yonder Demand Planning auf das Kundenverhalten und analysiert, warum sich die Kunden für welche Produkte entschieden haben und nicht nur, was sie gekauft haben.

Die Funktion versteht das Handelsumfeld und lernt ständig dazu, um immer genauere Prognosen auf der Grundlage des Kundenverhaltens zu erstellen. So erfährt sie beispielsweise, wie die Kunden auf unterschiedliche Einflüsse wie Wetterschwankungen, große Sport- und Kulturveranstaltungen und Werbeaktionen reagieren.

Das Upgrade ist Teil einer bedeutenden Investition in die Technologie entlang der gesamten Lieferkette von Waitrose und zielt darauf ab, die bereits auf Rekordniveau befindliche Verfügbarkeit noch einmal zu verbessern.

Mit dem Upgrade strebt Waitrose an:

Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch Erhöhung der Warenverfügbarkeit sowie die Neuausrichtung der Filialpartner weg von manuellen Bestellungen hin zu strategischeren kundenorientierten Aufgaben.

Nutzung der KI-Funktionalität, um große Datenmengen zu erfassen und zu analysieren, ohne die Anwender zu überfordern.

Risikobewertung durch das Abwägen unterschiedlicher Prognoseergebnisse.

Dynamische Bestandsmengenbestimmung, um Abfall zu minimieren.

Auf Nachfrageschwankungen automatisch, schnell und präzise zu reagieren.

Alison Maffin, Waitrose Supply Chain Director, erwartet von der neuen Funktionalität positive Auswirkungen: "Ob wir nun für ein großes Sportfinale oder den ersten Kälteeinbruch im Winter planen, es gibt viele Faktoren, die den Kauf unserer Kunden beeinflussen. Die Blue Yonder-Lösung wird aus früheren Erfahrungen lernen und uns helfen, diese genauer vorherzusagen. Damit können wir sicher sein, dass wir den von unseren Kunden benötigten Warenbestand auch vorrätig haben. So können wir unseren Lieferanten und Logistikpartnern viel genauere Prognosen geben, aber auch unseren Kunden weniger Streuverluste und eine bessere Verfügbarkeit bieten.'

Gael Ramaen, Corporate Vice President, Retail, EMEA, Blue Yonder, kommentiert: "Eine möglichst präzise Vorhersage ist für Einzelhändler von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, Waitrose bei seinen Zielen zu unterstützen, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies baut auf dem bereits erfolgreichen Einsatz von Blue Yonders Fulfilment- und Warehouse Management-Lösungen im Unternehmen auf."

Über John Lewis Partnership

John Lewis Partnership ist Eigentümer und Betreiber zwei der beliebtesten britischen Einzelhandelsmarken John Lewis und Waitrose. Was vor über einem Jahrhundert als bahnbrechendes Experiment begann, ist heute mit über 74 000 Beschäftigten, die allesamt Partner des Unternehmens sind, das größte Unternehmen in Großbritannien, das sich in Arbeitnehmerhand befindet. Die Partnerschaft ist zweckorientiert und hat das Ziel, eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft für Partner, Kunden, Lieferanten und Communities zu schaffen. Die Mission beider Unternehmen dient nicht nur als Quelle der Inspiration für Prinzipien, sie lenkt auch Entscheidungen und dient als Leitfaden und Antrieb für Handlungen. John Lewis Partners möchte Dinge anders und besser machen für eine glücklichere Welt für jeden und alles, was wir berühren. https://www.johnlewispartnership.co.uk/

Über Waitrose

Waitrose Partners betreibt über 331 Geschäfte in England, Schottland und Wales sowie auf den Kanalinseln. Darunter sind 59 Convenience-Filialen, 27 Geschäfte an Raststätten sowie ‚Waitrose.com' das schnell wachsende Online-Shopping-Geschäft, das in unabhängigen Untersuchungen stets hoch bewertet wird. Waitrose verbindet die Annehmlichkeiten eines Supermarkts mit der Kompetenz und dem Service eines Fachgeschäfts mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Lebensmittel aus verantwortungsvoller Beschaffung in Verbindung mit einem hohen Standard an Kundenservice anzubieten. Als Teil eines Unternehmens, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet, haben alle Partner ein Mitspracherecht bei der Unternehmensführung. https://www.waitrose.com/

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation der Lieferkette. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung bis zur Erfüllung, Lieferung und Rückgabe zu optimieren. Die KI-gestützten, interoperablen Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder sind über eine einheitliche Plattform und Daten-Cloud durchgängig miteinander verbunden und ermöglichen Unternehmen eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit, die eine agilere Entscheidungsfindung, höhere Kundenzufriedenheit, profitables Wachstum und widerstandsfähigere, nachhaltige Lieferketten unterstützt. Blue Yonder Fulfill your Potential. https://blueyonder.com/de/de/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

