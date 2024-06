Adobe hat kürzlich einen beeindruckenden Anstieg von mehr als 15% seiner Aktien nach Veröffentlichung der starken Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres verzeichnet. Das Unternehmen, das trotz klarer Ziele in seiner KI-Strategie und erhöhter Prognosen von einer Phase der Marktverweigerung geprägt war, konnte ein Umsatzwachstum von 10% im Jahresvergleich ausweisen, mit einem Gesamtumsatz von 5,31 Milliarden US-Dollar. Die Erfolge in den Bereichen Digital Media und Digital Experience sowie der Anstieg der jährlich wiederkehrenden Einnahmen demonstrieren die Stärke von Adobes wiederkehrendem Geschäftsmodell. Investoren reagieren zudem positiv auf die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 und auf Adobes Anstrengungen, durch Produktinnovationen und die Integration von KI-Technologien in Produkte, wie Acrobat, den Kundenmehrwert zu steigern.

Wettbewerb [...]

Hier weiterlesen