Bei publity gibt es Schwierigkeiten bei einer Zinszahlung. Eigentlich sollten Investoren einer 2020 begebenen Anleihe die fälligen Zinsen gestern, am 19. Juni, erhalten. Am gestrigen Abend meldet publity jedoch, dass es zu einer Verzögerung kommen wird. Begründet wird dies mit erheblichen Verzögerungen bei Zahlungseingängen. Derzeit werden, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...