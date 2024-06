Wie sicher sind autonome Fahrzeuge? Konkrete Zahlen zeigen jetzt: Die selbstfahrenden Autos bewegen sich in dem meisten Situationen deutlich sicherer durch den Straßenverkehr als der Mensch. Doch es gibt Einschränkungen. Forschende der University of Central Florida in Orlando haben eine Analyse Tausender Unfallberichte durchgeführt und dabei die Beteiligung automatisierter Fahrzeuge untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass autonome Fahrzeuge in zahlreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...