Uber Konkurrenz: Solana macht gemeinsam mit Teleport fahren noch günstiger

Teleport, ein innovativer Herausforderer von Uber, hat sich auf der Solana-Blockchain etabliert und sorgt für Aufsehen. Laut einem Tweet von MattyVerse zahlen Nutzer deutlich weniger, während Fahrer erheblich mehr verdienen. Im Gegensatz zu Uber, das 44% der Einnahmen einbehält, nimmt Teleport nur 15%. Die App bietet zudem TRIP-Belohnungen, um frühe Anwender zu motivieren. Doch ist Teleport tatsächlich in Betrieb?

Mit der dezentralen Power von Solana Produkte neu denken

Teleport, die dezentralisierte Ride-Sharing-Plattform auf der Solana-Blockchain, stellt eine ernstzunehmende Konkurrenz für Branchenriesen wie Uber und Lyft dar. Entwickelt wird das Projekt von der Decentralized Engineering Corporation (DEC). Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie bietet Teleport nicht nur mehr Transparenz und niedrigere Kosten, sondern auch höhere Einnahmen für Fahrer.

DEC hat erfolgreich 9 Millionen Dollar an Startkapital gesammelt, um die Entwicklung und Implementierung von Teleport und dessen Ridesharing-Protokoll TRIP zu finanzieren. Dieses Kapital soll eine robuste Infrastruktur für die Nutzer der dApp gewährleisten und deren Wachstum beschleunigen. Solanas schnelle und kostengünstige Blockchain-Technologie bildet das Rückgrat der dezentralen App und bietet eine leistungsstarke Alternative zu traditionellen Ride-Sharing-Diensten.

Attraktive Konditionen für Fahrer und Nutzer

Einer der größten Vorteile von Teleport sind die niedrigeren Gebühren. Während Uber seinen Fahrern satte 44% der Einnahmen abnimmt, belässt Teleport es bei lediglich 15%. Dieser erhebliche Gebührenunterschied bedeutet für Fahrer mehr Geld pro Fahrt und macht die Plattform besonders attraktiv. Zudem sorgt die Blockchain-Technologie für sichere und transparente Transaktionen, was das Vertrauen von Fahrern und Nutzern stärkt.

Solana trotzt dem Marktabschwung

Trotz eines jüngsten Rückgangs von 3,88% innerhalb von 24 Stunden und 11,39% über die letzten sieben Tage, bleibt Solanas starkes Ökosystem ein Magnet für innovative Projekte wie Teleport. Solana, aktuell bei etwa 135,02 USD gehandelt, demonstriert weiterhin sein Potenzial, etablierte Branchen zu revolutionieren. Obwohl Solana für viele technologische Projekte die Basis bildet, ist die Blockchain vor allem auch für ihre zahlreichen Memecoins bekannt. Sealana, das neueste Projekt der Entwickler von SMOG und Slothana, wird nächste Woche seinen Presale beenden und dann einen interessanten Launch hinlegen.

Sealana ($SEAL) hat in seinem zweiten ICO-Monat beeindruckende 5 Millionen Dollar eingenommen und setzt damit einen neuen Trend für Solana-Memecoins, die weltweit Investoren anziehen. Mit nur noch fünf Tagen verbleibender Presale-Zeit wird es für viele Investoren besonders interessant.

Der Sealana-Token, inspiriert von South Parks Gamer Guy, zielt darauf ab, die humorvolle Seite der Kryptowelt zu betonen. Frühere Solana-Memecoins wie DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK), Book of Meme ($BOME) und Popcat ($POPCAT) haben sich schnell zu den Top-Ten nach Marktkapitalisierung entwickelt. Ein weiteres erfolgreiches ICO, Slothana ($SLOTH), sammelte kürzlich in nur einem Monat 15 Millionen Dollar ein.

Sealana ist auch ein Multi-Chain-Token, der auf Ethereum und der BNB-Chain verfügbar ist, und kann mit deren nativen Tokens sowie mit Solana ($SOL) und Tether ($USDT) gekauft werden. Der Presale-Preis von $SEAL liegt bei $0.022, was Investoren potenziell hohe Renditen verspricht, wenn der Preis des Tokens nach dem offiziellen Listing steigt.

Die Sealana-Presale endet am 25. Juni um 18 Uhr, gefolgt von einem Airdrop zwei Tage später. Dies ist die letzte Chance, früh einzusteigen, bevor eine potenzielle Wertsteigerung den Preis in die Höhe treibt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.