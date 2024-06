Drei Gründe, warum KI-Token wie Fetch.ai bald explodieren

Fetch.ai hat in den letzten 24 Stunden die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen. Mit einem bemerkenswerten Anstieg von 26,8% zeigt der Token eine beeindruckende Erholung. Doch das ist nur der Anfang, denn viele Experten trauen dem Token eine noch viel höhere Bewertung zu. Hier sind die drei Hauptgründe, warum Fetch.ai in den nächsten Wochen durch die Decke gehen könnte.

Der ASI-Merger: Fetch.ai auf dem Vormarsch

Ein großes Ereignis steht an: Fetch.ai fusioniert mit SingularityNET und Ocean Protocol, um die Artificial Superintelligence Alliance (ASI) zu bilden. Dieser Zusammenschluss könnte Fetch.ai einen riesigen Schub geben. Der FET-Token wird in den neuen ASI-Token umgewandelt, was die Gesamtanzahl auf 2,63 Billionen Token erhöht.

Diese Fusion zielt darauf ab, eine dezentralisierte AI-Infrastruktur zu schaffen, die ethisch und vertrauenswürdig ist. Die Unterstützung aus den Communitys der beteiligten Projekte ist überwältigend, was einen reibungslosen Übergang verspricht.

ASI mit klarem Statment, Quelle: https://www.superintelligence.io/

Führende Köpfe wie Humayun Sheikh von Fetch.ai und Dr. Ben Goertzel von SingularityNET sehen darin einen wichtigen Schritt in Richtung einer dezentralisierten allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI). Durch die gebündelten Kräfte wird ASI voraussichtlich zu den Top 20 der größten Kryptowährungen aufsteigen und eine starke Konkurrenz zu den dominanten Technologieunternehmen bilden.

Die Umstellung auf ASI-Token beginnt in den kommenden Wochen und könnte Fetch.ai einen erheblichen Wertzuwachs bringen. Laut der Plattform X soll der Merge noch im Juni stattfinden, was auch den jüngsten Preisanstieg erklären könnte. Die Allianz möchte AI-Plattformen und -Daten für Entwickler und Nutzer zugänglicher machen und so neue Möglichkeiten eröffnen. Dieses bahnbrechende Ereignis hat das Potenzial, Fetch.ai in eine neue Liga zu katapultieren und die Krypto-Szene in Aufregung zu versetzen.

Der AI-Hype: Fetch.ai profitiert von Nvidia und mehr

Der aktuelle Hype um Künstliche Intelligenz hat die gesamte Technologiewelt erfasst, und Fetch.ai steht dabei im Krypto-Mittelpunkt. Der KI-Sektor hat in den letzten Monaten enorme Aufmerksamkeit erlangt, insbesondere durch die beeindruckenden finanziellen Ergebnisse von Unternehmen wie Nvidia. Nvidia hat kürzlich Rekordgewinne gemeldet, was maßgeblich auf den Boom im KI-Bereich zurückzuführen ist. Diese Begeisterung hat sich auch auf Kryptowährungen übertragen, insbesondere auf solche, die im Bereich der dezentralisierten KI tätig sind.

https://x.com/stockraininvest/status/1694452766180045118

Fetch.ai ist in einer ausgezeichneten Position, um von diesem Trend zu profitieren. Das Unternehmen hat kürzlich eine bedeutende Infrastrukturinvestition von 100 Millionen US-Dollar angekündigt, um seine Plattform zu erweitern und fortschrittliche GPUs wie Nvidia H200, H100 und A100 zu nutzen??. Diese Investition zielt darauf ab, die Entwicklung komplexer Modelle und Lösungen zu beschleunigen und bietet den Nutzern die Möglichkeit, rechenintensive Projekte durchzuführen.

Zusätzlich hat Fetch.ai ein innovatives Belohnungssystem eingeführt, bei dem FET-Token-Inhaber Fetch Compute Credits verdienen können, die sie für die Nutzung der GPU-Ressourcen einsetzen können??. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt für Entwickler und Organisationen dar, die auf dezentrale KI-Projekte setzen.

Der allgemeine KI-Hype hat auch die Preise von KI-bezogenen Token in die Höhe getrieben. Experten sind der Meinung, dass der Kryptomarkt im KI-Bereich noch stark unterbewertet ist und enormes Potenzial für Wachstum bietet?. Die Fusion von Fetch.ai mit SingularityNET und Ocean Protocol zur Bildung der ASI Alliance verstärkt dieses Potenzial weiter und könnte Fetch.ai zu einem der Top-10-Token nach Marktkapitalisierung machen.

Insgesamt könnte der anhaltende KI-Hype, unterstützt durch bedeutende Akteure wie Nvidia und strategische Fusionen im Kryptobereich, Fetch.ai in den kommenden Wochen und Monaten erheblich an Wert gewinnen lassen. Diese Entwicklungen machen den Token zu einem heißen Kandidaten für Investoren, die vom wachsenden Einfluss der KI-Technologie profitieren möchten.

Partnerschaften mit Großkonzernen

Ein weiterer entscheidender Grund für den erwarteten Preisanstieg von Fetch.ai liegt in den strategischen Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Deutsche Telekom und Bosch. Diese Allianzen sind nicht nur symbolisch, sondern bringen bedeutende technologische und infrastrukturelle Vorteile mit sich.

Deutsche Telekom, einer der größten Telekommunikationsanbieter Europas, hat sich als erster großer Unternehmenspartner der Fetch.ai Foundation angeschlossen. Durch diese Partnerschaft bringt Deutsche Telekom ihre umfangreiche Infrastruktur und Expertise im Telekommunikationssektor ein und fungiert gleichzeitig als Validator im Fetch.ai-Netzwerk.

Bosch, ein global führendes Unternehmen in den Bereichen Technologie und Dienstleistungen, ergänzt diese Partnerschaft durch seine Innovationskraft und technisches Know-how. Bosch und Fetch.ai arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Implementierung autonomer AI-Agenten. Diese Agenten sind darauf ausgelegt, Ressourcen effizient zu verwalten, Transaktionen durchzuführen und Datenflüsse zu analysieren.

In der Praxis könnten solche Agenten beispielsweise Produktionspläne basierend auf Lieferketteninformationen optimieren oder Patienten mit klinischen Studien abgleichen, indem sie Gesundheitsdaten analysieren. Die Integration von Blockchain-Technologie sorgt dabei für eine sichere und transparente Datenübertragung, was die Entscheidungsfindung durch AI-Systeme erheblich verbessert??.

Diese Partnerschaften verdeutlichen, wie AI und Blockchain-Technologie zusammenarbeiten können, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und bestehende Prozesse zu optimieren. Die gemeinsame Vision dieser Partnerschaften zeigt das enorme Potenzial von Fetch.ai, eine führende Rolle im Bereich der dezentralisierten AI zu übernehmen und die Zukunft der Industrie durch technologische Fortschritte aktiv zu gestalten?.

KI am Vormarsch

Neben den großen Akteuren zeigt auch das kleinere Projekt WienerAI enormes Potenzial im Kryptomarkt. WienerAI kombiniert die spielerische Attraktivität eines Memecoins mit der praktischen Anwendung von KI-Technologien im Krypto-Handel. Ziel ist es, den Handel durch KI-gestützte Marktanalysen und Strategien rentabler und zugänglicher zu machen. Trotz seiner geringeren Bekanntheit hat WienerAI das Potenzial, den Krypto-Handel zu demokratisieren und neue Standards zu setzen.

Hier zur WienerAI Website.

WienerAI erklärung, Quelle: https://wienerdog.ai/de

Der Kern des Projekts ist ein KI-gestützter Trading-Bot, der darauf abzielt, den Handel mit Kryptowährungen durch fortschrittliche Analyse- und Vorhersagemodelle zu optimieren. Dieser Bot kann den Markt nach potenziell gewinnbringenden Gelegenheiten durchsuchen und den Nutzern klare, datenbasierte Empfehlungen geben. Dies macht es besonders für Anfänger attraktiv, die von präzisen Handelsstrategien profitieren möchten, ohne selbst tief in die Analyse eintauchen zu müssen.

Darüber hinaus bietet WienerAI eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die es ermöglicht, Trades nahtlos und MEV-frei über verschiedene dezentrale Börsen abzuwickeln. Dies bedeutet, dass Nutzer vor sogenannten "Sandwich-Bots" geschützt sind, die versuchen, Gewinne zu minimieren, indem sie Trades im Voraus ausführen.

Wer sich Token dieses neuen Projekts sichern möchte, sollte sich beeilen, da sie schon in etwas mehr als einem Tag wieder im Vorverkaufspreis steigen und sich damit die Buchgewinne beim Launch verringern werden.

Hier $WAI Token im Preslae günstig sichern.

