Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!ZDFMontag, 24. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur von Meissen, eine antike Liege, ein Collier mit Opal, einen Jahresteller von Rosenthal, ein Werbeschild und ein Armband.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 25. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Diamantbrosche mit Saphiren, einen Parfümflakon von James Rizzi, ein Porzellanpferd, einen Ring mit Saphir und 15 Plaketten von Autofahrten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 26. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Holzfigur, eine Kette, ein Gemälde von Jacob Nöbbe, eine Haltevorrichtung für Teebeutel, eine Zinkguss-Skulptur und einen Designerteppich.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 27. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Spielzeugmotorrad, eine Deckelvase von KPM, einen antiken Ring, eine Bronzebüste, zwei Uhren und einen Bruststern des "Zähringer Löwe"-Ordens.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 28. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Afrika-Wandkarte, einen Ring mit Zarenkrone, einen Kormoran aus Bronze, eine Broschenuhr, ein Tafelbild von Wilhelm Lanken und ein Tonometer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.