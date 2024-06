Der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall und das US-amerikanische Unternehmen Anduril Industries haben auf der Eurosatory in Paris, einer der weltweit führenden Messen für Verteidigung und Sicherheit, ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Kooperation werden Rheinmetall und Anduril gemeinsam neue integrierte Lösungen zur Abwehr kleinster unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) entwickeln, konzipieren und produzieren. Die Zusammenarbeit zur Entwicklung dieser Flugabwehrsysteme (Counter small Unmanned Aerial Systems - C-sUAS) zielt in erster Linie auf den europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...