Schaan (ots) -- Prosperity Duo ist eine passgenaue Vorsorge und umfassende Risikoabsicherung für Familienarbeitende, unverheiratete Partner und Angehörige.- Durch fairen Absicherungsausgleich innerhalb der Familie kann das Gender Pension Gap geschlossen werden.- Flexible Vermögensbildung und passgenauer Risikoschutz für jede Lebens- und Familiensituation.Die Schweizerinnen und Schweizer wollen eine faire Chancen- und Lastenverteilung innerhalb ihrer Familien, was das Alterseinkommen anbelangt. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Liechtenstein Life. 41,8 Prozent der Hauptverdienenden wünschen sich eine zusätzliche Vorsorgemöglichkeit für Partner und Angehörige, damit auch diese versorgt sind. Liechtenstein Life Assurance AG bringt jetzt eine einzigartige Familienvorsorgekomponente auf den Markt, die diese Angebotslücke schliesst.Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung Prosperity Duo können finanzielle Chancen innerhalb der Partnerschaft durch eine renditestarke Vorsorge für den Lebenspartner fair verteilt werden.Prosperity Duo ermöglicht finanzielle Altersabsicherung inklusive umfassenden Risikoschutz speziell für finanziell benachteiligte Partnerinnen und Partner, die zum Beispiel aufgrund von Familienarbeit, Pflege von Angehörigen oder Teilzeit eine Lücke in der Vorsorge haben. Vor allem Frauen, die immer noch die Hauptlast der Familienarbeit tragen, sind davon besonders betroffen und können von diesem neuen Angebot profitieren. Dabei übernehmen die Hauptverdienenden die finanzielle Absicherung ihrer Partnerin (oder ihres Partners) ganz oder teilweise und gleichen so den Gender Pension Gap, die bedrohliche Altersversorgungslücke ihrer Partnerin (oder ihres Partners), aus.Dabei kommt ihnen auch eine besondere Risikoabsicherung zugute: Auch wenn Hauptverdienende als Versorger aufgrund von Krankheit oder Tod die Prämie nicht mehr einzahlen können, sind die Begünstigten mit der neuen Familienvorsorge umfassend und unwiderruflich abgesichert: Prosperity Duo beinhaltet für diesen Fall eine garantierte Prämienübernahme bis zum Ende der Laufzeit.Prosperity Duo ist eine Vorsorgelösung im Rahmen der Säule 3b, die für die Bedürfnisse von Familienarbeitenden entwickelt wurde. Prosperity Duo eröffnet ihnen die Möglichkeit, bei ihrer Altersvorsorge von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten zu profitieren, beispielsweise durch ETFs oder aktiv gemanagte Fonds. Je nach Wohnkanton können Steuervorteile für die Säule 3b auch dem Haupteinkommen einer Familie zugerechnet werden.Die neue fondsgebundene Lebensversicherung vervollständigt die im April 2024 gelaunchte Produktfamilie Prosperity World um ein weiteres zentrales Produkt. Zusammen mit den drei bestehenden Vorsorgevarianten Prosperity 3a, Prosperity Plus und Prosperity Junior lassen sich die Produkte der Prosperity World passgenau auf die individuellen Belange aller Familienmitglieder zuschneiden und je nach Lebens- oder Familienphase konfigurieren.Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, kommentiert: "Die Vorsorgelücke ist auch eine Fairness-Lücke innerhalb der Familie, die viele Schweizerinnen und Schweizer schliessen wollen. Mit Prosperity Duo erhalten sie dafür ein effektives Instrument, das die kapitalmarktorientierte Absicherung und Vermögensbildung auch für Bevölkerungsgruppen öffnet, die bislang nur einen limitierten Zugang zu dieser Form der Altersabsicherung hatten."Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie unter: www.liechtensteinlife.comÜber Liechtenstein LifeMit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, mit Sitz in Schaan, Liechtenstein. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.Über die BefragungDie verwendeten Daten beruhen auf einer repräsentativen Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH in der Schweiz, an der 1004 Personen zwischen dem 15. und 25.01.2024 teilnahmen.