München (ots) -20. Juni 2024. Ein erotisches Experiment. Ein sinnliches Experiment. Ein provokantes Experiment. Vier prominente Frauen wagen ab Montag in der Erotik-Reihe "Dirty Words" auf Joyn ein erotisches, provokantes Abenteuer: Können sie es schaffen, in kurzer Zeit eine erotische Geschichte zu schreiben?Für dieses Experiment reisen DJane Giulia Siegel, Make-Up-Artistin Arielle Rippegather, Model Linda Nobat und Sängerin Edith Stehfest in eine Welt voller Lust und Leidenschaft und suchen nach Inspirationen für ihre Geschichten. In jeder Folge treffen sie in Workshops auf Expert:innen, mit denen sie zum Beispiel in die Welt des BDSM, des Tantra eintauchen. Sie gehen auf eine Sex-Party und sprechen mit einer Porno-Produzentin. Sie erleben Female Empowerment in seiner intimsten Form.Am Ende dieser erotischen und auch emotionalen Entdeckungs-Reise schreiben sie ihre erotische Geschichte und tragen sie vor Publikum vor.Was bewegt die vier Frauen dazu, für "Dirty Words" ihre eigene erotische Geschichte zu schreiben?Edith Stehfest: "Ich möchte neue Dinge kennenlernen und Grenzen bei mir erkennen oder sogar Grenzen auflösen. Ich freue mich auf den kreativen Prozess."Linda Nobat: "Ich freue mich auf Erotik und Geheimnisse. Und ich freue mich auf Dinge, die noch zu entdecken sind und die man noch nicht kennt."Giulia Siegel: "Ich freue mich auf starke Frauen und darauf, mit denen was gemeinsam zu erleben."Arielle Rippegather: "Ich liebe Sex. Und ich finde, auch eine Transgender-Frau gehört in das Format.""Dirty Words" - ab Montag, 24. Juni 2024, mit zwei Episoden pro Woche, kostenfrei auf Joyn