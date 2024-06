Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tagt heute über ihr weiteres geldpolitisches Vorgehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es stehe eine mögliche Zinssenkung von 25 Basispunkten im Raum. Der Markt sei sich darüber jedoch uneinig. Eine erneute Senkung würde auf einen weiteren Inflationsrückgang hindeuten, wohingegen stabile Leitzinsen Zufriedenheit der SNB mit den aktuellen Entwicklungen signalisiere. Die Inflationsdaten der Schweiz würden sich derzeit bei etwa 1% einpendeln. Der EUR/CHF-Kurs notiere derzeit um 0,9435. Bei erneuter Senkung könnte ein volatiler Handelstag des Schweizer Frankens vor uns liegen, so Oberbank. (20.06.2024/alc/a/a) ...

