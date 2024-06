Linz (www.anleihencheck.de) - Die britische Inflation ist zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder auf die von der Bank of England angestrebte Marke von 2% gesunken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Meilenstein komme wahrscheinlich zu spät, um die politischen Aussichten von Premierminister Rishi Sunak vor den bevorstehenden Wahlen zu verbessern. Der Anstieg der Verbraucherpreise habe sich im Mai von 2,3% im April abgeschwächt, wie das Amt für nationale Statistiken am Mittwoch mitgeteilt habe. Diese Zahlen dürften dazu führen, dass die Zentralbank die Zinssätze in den kommenden Monaten senken werde, auch wenn die Bank of England (BoE) signalisiert habe, dass sie aufgrund des Wahlkampfes am Donnerstag keine Zinsänderung verkünden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...