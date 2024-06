Unterföhring (ots) -- Im Frühjahr 2025 kehrt die unterhaltsame prominente Familie mit der vierten Staffel "Diese Ochsenknechts" zurück- Das Spin-Off "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" startet ab Herbst mit der zweiten Staffel- Bildmaterial hier (https://app.shift.io/review/6672a751951cd658d1bca321) zum DownloadUnterföhring, 20. Juni 2024 - Nach den erfolgreichen ersten drei Staffeln "Diese Ochsenknechts" und der ersten Staffel des Spin-Offs "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" bestätigt Sky, dass die beiden Sky Original Reality-Dokumentationen mit jeweils neuen Staffeln zurückkehren werden.Die zweite Staffel "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" begleitet das Jungbauern-Paar erneut dokumentarisch und unter Einbeziehung von Expert:innen in nachhaltiger Landwirtschaft sowie bei ihrem Familienleben. Cheyenne und Nino haben große Pläne für den Chianinahof, weshalb sie sich auf eine spannende Reise nach Japan begeben. Die neuen sechs Folgen sind noch dieses Jahr im Herbst exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.Nachdem die dritte Staffel der Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" voll gespickt war mit Familienzuwachs, Karriereentscheidungen, Party-Exzessen und - wie könnte es anders sein - Familiendramen, kehrt die unterhaltsame deutsche Promifamilie im Frühjahr 2025 mit der vierten Staffel und reichlich neuem Gesprächstoff zurück.Alexander Friedrich, Executive Producer Sky: "Die Familie Ochsenknecht und Sky sind einfach ein Perfect Match und wir freuen uns sehr, dass wir mit beiden Formaten in die nächste Runde gehen. Es gibt noch so viele Geschichten der unterschiedlichen, faszinierenden Charaktere zu erzählen, das wollen wir natürlich hautnah begleiten".B28 Produktion produziert beide non-fiktionalen Sky Original Reality-Dokumentationen im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" und die zweite Staffel von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" werden exklusiv bei Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen sein. Die Dreharbeiten haben jeweils bereits begonnen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Pressekontakt:Kontakt für Medien:Giusi ConcorsoSenior Managerin Content PRgiusi.concorso@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5805608