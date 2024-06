Vaduz (ots) -Der Unternehmertag am 12. September 2024 widmet sich dem Thema "Wege zum Erfolg". Am wichtigsten Unternehmer-Treffpunkt treten unter anderem Wirtschaftsministerin Sabine Monauni, Hilti-Ehrenpräsident Michael Hilti, Sulzer-CEO Suzanne Thoma, Ökonom Marcel Fratzscher, KMU-Unternehmer Marco Weishaupt, Startup-Vertreter Christian Bredemeier sowie die Bestseller-Autoren Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler auf.Der Unternehmertag ist seit der ersten Durchführung 2006 am Puls der Zeit und bringt jedes Jahr mehrere hundert Entscheidungsträger zusammen, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für KMU und Grossunternehmen zu diskutieren. Die 19. Ausgabe findet am Donnerstag, 12. September 2024, in der Spoerry-Halle in Vaduz statt und steht unter dem Motto "Wege zum Erfolg". Hochkarätige Referentinnen und Referenten beleuchten das Tagungsthema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und zeigen auf, wie Unternehmen ihren langfristigen Erfolg sichern können.Nach der Begrüssungsansprache von Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni beleuchtet der deutsche Ökonom Marcel Fratzscher die aktuelle Wirtschaftslage in Europa und deren Folgen für die Unternehmen in Liechtenstein und der Schweiz. Fratzscher ist einer der bekanntesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Fratzscher hat mehrere Sachbücher verfasst und ist regelmässiger Gast in TV-Sendungen.Herausforderungen für den WirtschaftsstandortIm Anschluss spricht einer der bekanntesten Wirtschaftsvertreter Liechtensteins über die Chancen und Herausforderungen für Familienunternehmen. Michael Hilti ist Ehrenpräsident des Verwaltungsrats der Hilti AG und gehört dem Gremium seit 1990 an. Der Sohn des Unternehmensgründers Martin Hilti trat 1975 in das Familienunternehmen ein und ist seit bald 50 Jahren in leitenden Funktionen für den Bautechnologiekonzern tätig. Hilti engagiert sich zudem für Bildungs- und Forschungsthemen.Suzanne Thoma gilt als eine der mächtigsten Frauen der Schweizer Industrie. Sie ist CEO und Verwaltungsratspräsidentin von Sulzer. Sie leitet das Unternehmen im Doppelmandat, um Sulzer vom reinen Produktelieferanten zum Anbieter von integrierten Lösungs- und Technologiepaketen zu entwickeln. Am Unternehmertag wird Thoma darüber sprechen, welche Erfolgsfaktoren für den Industriestandort Schweiz und Liechtenstein langfristig entscheidend sind.Innovationstreiber aus LiechtensteinEin junges Unternehmen aus Liechtenstein vertritt Christian Bredemeier. Der Absolvent der Universität Liechtenstein ist Chief Sales Officer beim Drohnenunternehmen Jedsy und wird aufzeigen, welche Chancen und Herausforderungen der Standort Liechtenstein für Startups bietet. Jedsy hat sich zum Ziel gesetzt, Drohnen für das Gesundheitswesen, Notfalleinsätze und Kurierdienste zu etablieren und die Lieferlogistik zu revolutionieren. Das Unternehmen kooperiert bereits mit namhaften Anbietern wie der Laborgruppe Dr. Risch, dem Touring Club Schweiz (TCS) und der deutschen Spitalkette Asklepios, um die innovative Drohnentechnologie auf den Markt zu bringenEin weiterer Unternehmer aus Liechtenstein ist Marco Weishaupt. Er ist Gründer und Verwaltungsratspräsident von b_smart selection. Die Gruppe betreibt zahlreiche Übernachtungsbetriebe in der Schweiz und Liechtenstein und bietet seine Hotelservices für weitere Betriebe an. 2014 gegründet, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile mehr als 200 Mitarbeitende. Weishaupt war zunächst Geschäftsleiter eines Unternehmens in der Medizinaltechnik und anschliessend Geschäftsführer eines KMU-Unternehmens in der Sicherheitsbranche.Grosse Fragen in wenigen Strichen erklärtZum Abschluss der Tagung betreten Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler die Bühne. Sie sind die Autoren der Bestsellerserie "Kleine Bücher für grosse Fragen". Ihr internationaler Bestseller "50 Erfolgsmodelle" ist in 25 Sprachen erschienen und zum Klassiker geworden. In ihrem ebenso unterhaltsamen wie informativen Vortrag erklären sie mit wenigen Strichen an der Wandtafel, warum uns Entscheidungen so schwerfallen, und was wir machen können, um sie doch zu treffen. Abgerundet wird der Unternehmertag mit einem Networking-Apéro zum Kennenlernen und Austausch.Breite TrägerschaftDer Unternehmertag bietet Unternehmern und Wirtschaftsinteressierten eine besondere Wissens- und Netzwerk-Plattform. Die Veranstalter erwarten am Unternehmertag wieder mehrere hundert Gäste aus dem Vierländereck. Träger der Tagung ist die Regierung Liechtensteins. An Bord sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG. Mitglieder von Wirtschaftskammer Liechtenstein, Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) und dem Arbeitgeberverband Sarganserland-Werdenberg profitieren von vergünstigten Tickets.