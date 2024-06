EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung

Varengold Bank AG erhält Testat für den Jahresabschluss 2022 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk



20.06.2024 / 11:07 CET/CEST

Hamburg, 20. Juni 2024 - Die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2023 haben signifikant den Verlauf der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022 geprägt. Aufgrund der noch immer laufenden Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) bzw. daraus resultierender Teilergebnisse konnten die erforderlichen Prüfungshandlungen durch die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, erst deutlich verspätet abgeschlossen werden. Dabei waren u.a. im weiteren Verlauf der Jahre 2023 und 2024 zusätzlich positive sowie negative wertaufhellende Faktoren im Rahmen der Abschlussarbeiten zu berücksichtigen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (gleichbedeutend mit EBT) fiel mit EUR 25,4 Mio. gegenüber 2021 um 18,9% höher aus (Vorjahreszeitraum: EUR 21,4 Mio.). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von EUR 9,1 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 17,2 Mio.). Die Bemessungsgrundlage für die Ertragsteuern im Geschäftsjahr 2022 ist überwiegend geprägt durch die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340g HGB, die Rückstellung für mögliche Geldbußen, die Rückstellungen für Rechtsrisiken, Steueraufwände für Vorjahre sowie andere wesentliche Einflussfaktoren wie nicht abzugsfähige Wertberichtigungen, Abschreibungen und Beiträge. Im Vorjahr wirkte sich zudem noch ein Verlustvortrag aus. Der nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wurden nun durch die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abschließend geprüft, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und schließlich heute vom Aufsichtsrat festgestellt. Die ursprünglich für August 2023 geplante ordentliche Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, wird am 13. August 2024 nachgeholt. Die offizielle Einladung mit Tagesordnung wird schnellstmöglich im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus hat die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 begonnen. Die Varengold Bank erwartet nach aktuellem Kenntnisstand eine Testierung im Laufe des vierten Quartals 2024. Dr. Bernhard Fuhrmann

Vorstand



Frank Otten

Kontakt:

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)



