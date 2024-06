Stuttgart (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten herrscht weiterhin eine durchwachsene Stimmung, so die Börse Stuttgart.Vor allem die Neuwahlen und die damit verbundenen Unsicherheiten der zukünftigen politischen Ausrichtung in Frankreich sowie hohe Haushaltsdefizite in Frankreich und Italien würden die Nervosität der Anleger zunehmen lassen. Hinzu komme die weiterhin unklare Ausrichtung der Zinspolitik in den USA, die die Stimmung der Marktteilnehmer eintrübe. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) könne im Wochenvergleich von 131,1 Punkten auf 132,43 Punkte zulegen, er tendiere jedoch seit einigen Tagen seitwärts. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gebe von 2,545% auf 2,421% nach. Gegenüber der Vorwoche notiere die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe mit 2,568% ebenfalls niedriger, vor Wochenfrist hätten 2,696% auf der Kurstafel gestanden. (20.06.2024/alc/a/a) ...

