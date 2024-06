Der eMobility-Provider Plugsurfing hat eine Änderung an seinem Preismodell angekündigt, die zum 21. Juni greift: An den "beliebtesten Ladeorten Deutschlands" soll das Laden günstiger werden - bei anderen wird es hingegen sehr teuer. Konkret staffelt Plugsurfing sein neues Preismodell in drei Stufen, simpel mit 1, 2 und 3 durchnummeriert. Zur günstigsten Stufe 1 zählen die Ladepunkte von Ionity, Lidl und Kaufland. An AC-Ladepunkten (nur an den Supermärkten ...

