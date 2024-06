Advanced Micro Devices (AMD), bekannt für High-Performance Computing, treibt weiterhin die Innovation im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und adaptive Computing voran. Das Unternehmen meldet bedeutende Fortschritte für KI-Anwendungen am Edge, wie z. B. in fortschrittlichen Smart-Parking-Lösungen und Videoanalytik. Durch Nutzung von AMDs Zynq UltraScale+ MPSoCs kann die Genauigkeit bei der Erkennung von Fahrzeugkennzeichen deutlich verbessert werden, ebenso wie die Verfügbarkeitserkennung von Parkplätzen und die Durchsetzung von Parkvorschriften in Echtzeit ermöglicht werden. Mit diesen Neuerungen möchte ein führender Parklösungsanbieter in Singapur die mehr als zwei Jahrzahnte alte Technologie der elektronischen Parksysteme ablösen und neue Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Leistung setzen. Darüber hinaus zielt AMD [...]

Hier weiterlesen