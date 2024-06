Es ist vollbracht! Nvidia ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt. Nur wenige Firmen haben in der Geschichte der Börse so viele Menschen so reich gemacht wie der Chipkonzern. Wer vor 20 Jahren 1.250 US$ in Nvidia-Aktien (WKN: 918422) investiert hat, ist heute Millionär. Kann dieses Börsenmärchen noch weitergehen? Ein denkwürdiger Tag Den 19. Juni werden sich Nvidia-Chef Jenson Huang und alle Nvidia-Aktionäre (darunter auch ich) fett im Kalender ...

