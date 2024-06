DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Rosenbauer Konzern mit neuem, starken Investor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/20.06.2024/11:45) - * BVG einigt sich mit Robau * Robau verpflichtet sich zur Zeichnung einer Kapitalerhöhung von Rosenbauer unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgabepreis von EUR 35 je Aktie; Kapitalerhöhung bis Ende 2024 beabsichtigt

Rosenbauer International AG (" Rosenbauer") wurde heute von der Rosenbauer Beteiligungsverwaltungs GmbH (" BVG") darüber informiert, dass die BVG mit [ Robau Beteiligungsverwaltung GmbH (" Robau") ] eine Vereinbarung (" Vereinbarung ") betreffend Rosenbauer unterschrieben hat, in der sich Robau verpflichtet, eine Kapitalerhöhung von Rosenbauer, die voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024 durchgeführt werden soll, zu zeichnen.

Der Vorstand von Rosenbauer beabsichtigt zum Zweck der Durchführung der Kapitalerhöhung 2024, das mit Hauptversammlungsbeschluss vom 14. Mai 2024 eingeräumte Genehmigte Kapital (das " Genehmigte Kapital") im Ausmaß von 50% des bestehenden Grundkapitals, somit 3.400.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien unter dem Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgabepreis von EUR 35 je Aktie voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2024 auszuüben und ausschließlich Robau zur Zeichnung zuzulassen.

Die Ausübung des Genehmigten Kapitals unter dem Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der entsprechenden Beschlussfassung des Vorstands als auch der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Durchführung der Vereinbarung einschließlich der Kapitalerhöhung stehen noch unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere dem Erhalt regulatorischer Genehmigungen. Weiters ist die Zustimmung der Kreditgeber und Schuldscheindarlehensgläubiger, die Parteien der mit Ad-hoc Meldung vom 22. März 2024 bekanntgegebenen Refinanzierungsvereinbarung von Rosenbauer sind, notwendig. Alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen sollen bis Ende des Jahres 2024 vorliegen.

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH gehört zu 67% der PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH von Stefan Pierer und Mark Mateschitz; die übrigen Anteilen halten die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH (20%) und die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (13%).

Der Vorstand wird nähere Details zur Ausübung des Genehmigten Kapitals und der Kapitalerhöhung zeitgerecht bekanntgeben.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Rosenbauer International AG dar.

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

