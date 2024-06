ChatGPT Konkurrenz - Open-AI Mitgründer gründet "Safe Superintelligence Inc

Werbung







Einer der wichtigsten Köpfe hinter dem Erfolg von ChatGPT gründet ein neues KI-Unternehmen. Dieses zeigt sich als die Zukunft des Sektors, Ambition und Ehrgeiz stehen im Vordergrund.



Die Dominanz vom bekannten Chatbot der Firma OpenAI, ChatGPT, könnte nur kurzfristig möglich sein. Jeden Monat tauchen neue KI-Unternehmen mit spannenden Ideen und revolutionären Entwicklungen auf, die den Markt für sich gewinnen wollen. Gestern Abend hat der OpenAI-Mitgründer Ilya Sutskever die Firma Safe Superintelligence Inc. (SSI) präsentiert. Nach dem Richtungsstreit mit seinem ehemaligen Chef Sam Altman ist sein neues Projekt von einer "sicheren Superintelligenz" sehr ambitioniert.



Laut Sutskever sollte SSI keine kommerzielle Fraktion haben, um den hundertprozentigen Fokus auf das Produkt zu stellen. Zusätzlich wird in der Pressemitteilung auf "revolutionäre Ingenieursleistungen und wissenschaftliche Durchbrüche" hingedeutet und stellt sicher, dass die "Sicherheit immer an der Spitze bleibt". Außerdem ist er nicht alleine, als Unterstützung wird er dan Ex-Apple-Mitarbeiter Daniel Gross haben. KI ist das nach wie vor für den Tech-Sektor von großer Bedeutung. Auch Nvidia, Microsoft, Apple und Co. investieren in dieses Thema.









Quelle: HSBC