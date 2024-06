DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern begrüßt neuen, starken Investor

Leonding (pta/20.06.2024/11:47) - * Robau Beteiligungsverwaltung beabsichtigt unter Bezugsrechteausschluss die geplante Kapitalerhöhung vollständig zu zeichnen * Transaktion schafft wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum des Weltmarktführers in der Feuerwehrausstattung

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH (Robau) unter der strategischen Führung von Stefan Pierer soll neuer Aktionär des Rosenbauer Konzerns werden. Neben der Pierer Industrie AG und der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH sind die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und die Invest Unternehmensbeteiligungs AG an der Robau beteiligt.

Entsprechend einer heutigen Einigung mit der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG) will die Robau die geplante Kapitalerhöhung unter Bezugsrechteausschluss zur Gänze zeichnen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der relevanten Zustimmungspflichten; das Closing wird bis Jahresende erwartet.

"Ich freue mich, dass wir mit Robau ein starkes österreichisches Konsortium mit umfangreichem Industrie-Know-How und Erfahrung im Management globaler Lieferketten für Rosenbauer gewinnen konnten. Mit den eingeleiteten operativen Maßnahmen, dem weiterhin starken Auftragseingang und diesem Investor an unserer Seite werden wir unsere Position als Weltmarktführer im Bereich der Feuerwehrausstattung weiter ausbauen." sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG.

