Die Ecclesia Gruppe baut ihre Kompetenzen im Bereich Alternativer Risikotransfer beim Rückversicherungsmakler aus. Ab Juli stößt Georg Manthey zur Ecclesia Re. Das Unternehmen will mit seiner Unterstützung die Marktposition in dem Nischensegment weiter ausbauen. Zum 01.07.2024 verstärkt Georg Manthey den Bereich Corporate Clients in Deutschland und Österreich bei Ecclesia Re. Das Unternehmen baut damit die Marktposition in diesem Nischensegment weiter aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...