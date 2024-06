Stuttgart (ots) -Die Cegos Group, ein international führendes Unternehmen im Bereich Learning & Development, hat die Ergebnisse der HR-Studie "Radioscopy of Human Resources Departments" (HR-Abteilungen auf dem Prüfstand) veröffentlicht.Diese Studie zeigt, dass HR-Entscheidungsträger eine Schlüsselrolle bei der Transformation von Unternehmen spielen, indem sie technologische und gesellschaftliche Entwicklungen unterstützen sowie Lebensqualität, berufliche Entwicklung und die Vielfalt fördern. Sie stehen jedoch vor Herausforderungen, wenn es darum geht, Personal zu rekrutieren, Talente zu binden, Veränderungen zu unterstützen und Kompetenzen zu entwickeln.Wichtige Themen sind Work-Life-Balance und die Gesundheit am Arbeitsplatz, während die Integration von künstlicher Intelligenz noch Potenzial zur Verbesserung hat. Erfahrene Personalmanager, von denen viele über langjährige Berufserfahrung verfügen, sind entscheidende Treiber für Veränderungen. Die Mehrheit der HR-Experten ist der Ansicht, dass die Personalarbeit durch die Automatisierung und gestraffte Verfahren strategischer und einfacher geworden ist. Die Mitarbeiterentwicklung wird als zentraler Faktor für die Attraktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz angesehen.Trotz verschiedener Herausforderungen wie der Bewältigung von Krisensituationen, Druck und Anpassung an strategische Veränderungen, sind viele HR-Verantwortliche optimistisch und engagiert, pflegen ihre Work-Life-Balance und investieren in ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Langfristig planen die meisten, in ihrer Rolle aktiv zu bleiben.Die Umfrage wurde im März 2024 in neun europäischen Ländern und in Lateinamerika durchgeführt, wobei 5.052 Arbeitnehmer und 554 Personalentscheider aus Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern zu Zukunftsthemen und Herausforderungen im Personalwesen befragt wurden.Wenn Sie die vollständigen Ergebnisse der HR-Umfrage einsehen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere Pressestelle bozica.klein@cegos.de.Über Cegos Integrata GmbH - www.cegos-integrata.deCegos Integrata steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Trainings von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Cegos Integrata auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 750 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group investiert Cegos Integrata kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.500 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lernlösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Bozica Klein, bozica.klein@cegos.dewww.cegos-integrata.deCegos Integrata GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-269, Fax -216Original-Content von: Cegos Integrata GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/5805831