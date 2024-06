Am 13. Juni und 14. Juni hat Sunaina Sinha Haldea größere Aktienpakete von SFC Energy via Xetra erworben. Haldea hat an den beiden Tagen insgesamt fast 500.000 Euro für SFC-Aktien ausgegeben. Demnach hat sie fast 23.000 Aktien der Süddeutschen gekauft. Die Managerin gehört seit 2021 dem Aufsichtsrat von SFC Energy an. Derzeit agiert die Britin als ...

