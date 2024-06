London (www.anleihencheck.de) - Es gibt einen bekannten Witz über einen Touristen in Irland, der sich verirrt hatte und einen Einheimischen nach dem Weg nach Dublin fragt, so Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income bei Janus Henderson Investors.Der örtliche Bauer runzele die Stirn und antworte: "Nun, Sir, an Ihrer Stelle würde ich nicht von hier aus starten." Fixed-Income-Anleger hätten vor ein paar Jahren noch mitfühlen können. Die Renditen hätten sich nahe ihrer Allzeittiefs befunden und seien somit anfällig für Aufwärtsbewegungen gewesen, und Anleihen hätten kaum Erträge geboten. Heute sehe der Fixed-Income-Markt ganz anders aus. Die Renditen lägen auf einem Niveau, das meist deutlich über der Inflation liege, und würden bei sinkenden Zinsen die Chance auf Kapitalgewinne bieten. Wer attraktive Renditen anstrebe, könne hier starten. Die Experten würden gute Voraussetzungen für solide Erträge und einen gewissen zusätzlichen Kapitalzuwachs in den nächsten sechs Monaten sehen. ...

