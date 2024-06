Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Norwegische Krone gewinnt an Wert, nachdem die Norges Bank beschlossen hat, die Zinssätze unverändert bei 4,5% zu belassen, so die Experten von XTB.Die Bank habe mitgeteilt, dass die Zinssätze höchstwahrscheinlich bis zum Ende dieses Jahres in der 4,5%-Zone bleiben würden. ...

