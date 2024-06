Dead Cat Bounce oder hat Roche seinen Boden gesehen? Die Aktien erleben derzeit einen Rebound, nachdem der schläfrige Riese erwacht ist. Die Anleger spekulieren vor allem darauf, dass Roche ein Konkurrenzprodukt zu Wegovy auf den Markt werfen wird, was die Bewertungen komplett neu aufstellen würde.In den letzten Quartalen hat Roche (CH0012032048) kräftig aufgeräumt. Abgesehen vom Verkauf von nicht mehr benötigen Produktionsstätten warf man in der Produktpipeline alles über Bord, was nicht mehr aussichtsreich war. Und man zeigte sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...