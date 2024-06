Berlin (ots) -Die Musikzeitschrift "Metal Hammer" feiert goldenes Jubiläum: In seiner 500. Ausgabe (am Kiosk ab Freitag, 21.6.2024) kürt das Magazin die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten. Darüber abgestimmt hat eine fast 100-köpfige Jury aus Redaktion, Musikern, Personen aus dem Musikgeschäft und prominenten Metal-Fans.Den Sieg tragen Metallica mit "Master Of Puppets" davon: "Komplexe Strukturen, musikalischer Tiefgang, dennoch gewaltige Mitsingquote - und Gitarrensoli für die Ewigkeit", heißt es in der Laudatio des Magazins. "Die Kompositionslehren, die Hetfield und Ulrich seitens Cliff Burton seit Gründung der Band eingetrichtert wurden, kommen hier zur formvollendeten Blüte. Für Metal Hammer ist es ab sofort offiziell das beste Opus der Metal-Geschichte!"Metallica sind mit insgesamt fünf Veröffentlichung in der "Metal Hammer"-Liste der 500 besten Metal-Alben vertreten. Andere Heavy Metal-Pioniere wie Motörhead, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden, Manowar und Slayer sind ebenso präsent wie modernere Acts à la Slipknot, Tool, Nightwish, Ghost, In Flames und Sleep Token."Diese Liste zusammenzustellen, war durchaus eine Mammutaufgabe - aber eine, der wir uns anlässlich der 500. Ausgabe gerne angenommen haben", so "Metal Hammer"-Chefredakteur Sebastian Kessler. "Was für ein intensiver Trip durch die Geschichte des Metal; wie geschaffen zur Feier des 40. 'Metal Hammer'-Jubiläums!"Die vollständige Liste findet sich in "Metal Hammer"-Ausgabe 07/2024 mit goldenem Titelblatt und 32 Seiten extra. Weitere Themen sind Konzertberichte von unter anderem Metallica und AC/DC, exklusive Features zu neuen Alben von Deep Purple, Kissin' Dynamite, Orden Ogan und Neaera, sowie ein Bericht über das Inklusions-Metal-Festival "Rock in Rautheim".Die Zeitschrift "Metal Hammer" feiert 2024 ihr 40. Jubiläum, welches mit der "Metal Hammer Awards"-Preisverleihung am 31. August in Berlin auf einen weiteren Höhepunkt zusteuert.Pressekontakt:Sebastian Kessler, METAL HAMMER-Chefredakteurwww.metal-hammer.de/40jahre, sebastian@metal-hammer.de, redaktion@metal-hammer.deMediahouse Berlin GmbHOriginal-Content von: Mediahouse Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175386/5805862