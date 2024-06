DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE AG ernennt Sebastian Müller zum Finanzvorstand

Oberhaching (pta/20.06.2024/12:39) - Der Aufsichtsrat der NCTE AG hat in seiner ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 12. Juni 2024 einstimmig beschlossen, Sebastian Müller, bisheriger Leiter Finanzen & Controlling, zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Müller hat seine neue Rolle als CFO mit sofortiger Wirkung übernommen und berichtet direkt an CEO Jürgen Uebbing.

Sebastian Müller trat im Mai 2022 in die NCTE ein und begleitete das internationale Wachstum sowie den Börsengang der Gesellschaft. Seit Oktober 2023 ist die NCTE AG an der Börse München im Mittelstandssegment m:access gelistet. Das vergangene Geschäftsjahr konnte die NCTE AG mit einem Rekordumsatz und dem besten Ergebnis der vergangenen fünf Jahre abschließen.

"Sebastian Müller hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er die finanzielle Strategie und das Wachstum unseres Unternehmens erfolgreich vorantreiben kann. Seine Bestellung zum Finanzvorstand ist ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung der NCTE", sagt Günter Pröpster, Aufsichtsratsvorsitzender der NCTE AG.

"Ich freue mich, Sebastian Müller als neuen Vorstandskollegen an meiner Seite zu haben. Wir haben bereits sehr erfolgreich zusammengearbeitet, und ich weiß, dass ich auf seine umfassende Erfahrung im Finanzbereich und seine tatkräftige Unterstützung zählen kann", ergänzt Jürgen Uebbing, CEO der NCTE AG.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als CFO und die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Jürgen Uebbing und dem gesamten Team. Gemeinsam werden wir unsere Wachstumsstrategie weiterverfolgen und die NCTE AG erfolgreich in die Zukunft führen", sagt Sebastian Müller, neuer CFO der NCTE AG.

Müller hatte in seiner Karriere bereits verschiedene Leitungsfunktionen im Finanzbereich inne. Bei der Matica Technologies AG war er von 2017 bis 2021 Group Director Finance & IT sowie VP Global Finance, IT & Corporate. Davor war der Diplom-Betriebswirt über fünf Jahre Finanzleiter bei der Verifone GmbH für Deutschland, Frankreich und Polen.

