Schweizer Notenbank senkt überraschendMit ihrer heutigen Zinssenkung hat die Schweizerische Nationalbank überrascht. Der Marktkonsens hat mit einer Nullrunde gerechnet. Die Senkung des SNB-Leitzinses von 1,5 auf 1,25 % lässt sich in Anbetracht der niedrigen Inflation in der Schweiz auch rechtfertigen. Die Inflationsprognose nimmt die SNB zugleich von 1,3 % in diesem Jahr auf 1 % im nächsten Jahr zurück. Für den Aktienmarkt hat das keine Relevanz. Der Euro kann sich leicht gegen den Schweizer Franken erholen, nachdem er nach der EU-Wahl um 4 % abwertete. Am langen Trend der Frankenstärke wird sich trotz Zinssenkung wenig ändern.