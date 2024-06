EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Your Family Entertainment AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 %



20.06.2024 / 13:34 CET/CEST

Corporate News

Your Family Entertainment AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 % München, 20. Juni 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment AG (YFE), München, (ISIN DE000A161N14) haben beschlossen, eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen. Diese Maßnahme erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 und steht im Einklang mit der bereits am 1. Februar 2024 veröffentlichten Ad-hoc-Meldung der YFE. Das Grundkapital der YFE soll dabei durch Ausgabe von bis zu 1.423.464 neuen Stückaktien von 15.313.196 EUR auf bis zu 16.736.660 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert werden. Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt 3,00 EUR pro Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalmaßnahme einen Bruttoemissionserlös von bis zu 4,3 Mio. EUR. Der Emissionserlös soll insbesondere für den Aufbau von Kapazitäten, Know-how und Partnerschaften im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) sowie für mögliche neue Produktionen und neue Produkte aus dem YFE-Rechtekatalog verwendet werden. Mit den Mitteln aus dieser Kapitalerhöhung möchte die YFE die sich bietenden Chancen der Künstlichen Intelligenz nutzen, um weitere Sprachversionen und damit die Reichweite des Kinderprogramms weiter zu steigern. Durch den Einsatz von KI-Technologien plant die YFE insgesamt neue Märkte zu schaffen, z. B. durch KI-gestützte Synchronisation neue hochwertige Sprachversionen zu erstellen und so neue regionale Märkte zu erschließen. Neben der Überwindung von Sprachbarrieren sollen die preisgekrönten Inhalte auch durch Untertitelung und Audiodeskription barrierefrei werden. Die Qualitätssicherung stellt sicher, dass die hohe Sprachqualität der Synchronisation beibehalten und sogar verbessert wird, um höchste Ansprüche zu erfüllen. Zudem erlaubt KI-Technologie, die umfangreiche Bibliothek der YFE digital zu überarbeiten und neue, hochauflösende und rauschfreie Versionen in höchster Bildqualität (4K) zu erstellen und weltweit zu vermarkten. Das operative TV- und digitale Sender-Management soll künftig digital mit Hilfe von KI erfolgen und so eine erhebliche Skalierung der Kapazitäten national und international ermöglichen. Ziel ist es die YFE als führender Anbieter von familienfreundlicher Unterhaltung weiter zu festigen und erhebliche neue Umsatz- und Wachstumspotenziale zu erschließen. Diese Transformation von YFE in ein technologiegetriebenes Medienunternehmen, basierend auf einem der größten Rechtekataloge für Familienunterhaltung im deutschsprachigen Europa, erfolgt schrittweise und mit klar definierten Meilensteinen. Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, wird als emissionsbegleitende Bank die neuen Aktien im Rahmen der Privatplatzierung ausgewählten Investoren anbieten. Die Durchführung der Kapitalerhöhung soll spätestens bis zum 30. November 2024 in das Handelsregister eingetragen werden. Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE), mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. Die YFE ist im regulierter Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im m:access der Börse München notiert (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) und wird darüber hinaus an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE die Kartoon Studios Inc. (NYSE: TOON) aus Hollywood, ehemals Genius Brands International, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an. Kontakt:

