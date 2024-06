Die Aktien dieser beiden Unternehmen haben Börsianer in der Vergangenheit reich gemacht und besitzen in der Wirtschaft eine außergewöhnliche Marktmacht. Lohnt es sich für Anleger auch heute noch, die Papiere zu kaufen und nie wieder herzugeben - oder sinkt der Stern dieser Player langsam? Wer langfristig an den Börsen Geld verdienen möchte, der sollte ebenso langfristig in Aktien investieren. Das ist auch laut Studien die beste Möglichkeit, um dauerhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...