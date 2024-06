Zwei Angestellte haben Klage gegen das Unternehmen eingereichert, mit dem Vorwurf, dass der Umzug ihrer Jobs von Kalifornien nach Florida und zurück nicht nur wirtschaftliche, sondern auch emotionale Schäden verursacht hätte. Sie brächten eine Sammelklage vor, in dem sie behaupten, dass viele andere in einer ähnlichen Situation seien. Im Jahr 2021 verkündete der damalige Disney-Chef die Verlegung von 2.000 Positionen von Kalifornien nach Florida. Doch nach der Rückkehr von CEO Bob Iger im Mai 2023 wurde das 1 Milliarden US-Dollar teure Bürokomplexprojekt Lake Nona mitten in einer rechtlichen und politischen Auseinandersetzung getilgt - ein Konflikt, der mittlerweile beigelegt sei.

In der Klageschrift steht, dass zumindest 250 Mitarbeitende, die den Umzug vollzogen haben, durch Fehldarstellungen und Verschleierung des tatsächlichen Vorhabens hinsichtlich des Projekts Lake Nona geschädigt worden seien. So hätten Interviewte ihre Häuser verkauft, um in Florida neue Immobilien zu beziehen, nur um festzustellen, dass nach der Streichung des Projekts die Immobilienpreise beträchtlich gefallen waren. Ein Rückumzug zurück nach Kalifornien war aufgrund gestiegener Hypothekenzinsen und Haupreise bride only eine Notlösung.

Besuch auf Pump?

Ein deutlicher Anteil amerikanischer Besucher der Disney-Themenparks indes geht für das magische Erlebnis der Parks Schulden ein. Eine Umfrage ergab, dass 24% der Befragten für ihren Trip Schulden machen, ein Anteil, der bei Eltern mit Kindern unter 18 Jahren auf 45% steigt. 59% dieser Eltern bereuen ihre Entscheidung allerdings nicht und sehen die Schuldentour als besonderes Vergnügen an. Der finanzielle Druck und die persönlichen Wertvorstellungen scheinen bei der Urlaubsplanung vieler Familien eine große Rolle zu spielen, ein Aspekt, den es möglicherweise zu überdenken gilt.

