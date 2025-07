© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

In den vergangenen Jahren waren die Anteile von Unterhaltungskonzern Walt Disney kein gutes Investment. Inzwischen stehen die Zeichen deutlich besser.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Walt Disney In den vergangenen Jahren hatte der Unterhaltungskonzern Walt Disney kurstechnisch nur wenig zu bieten. Die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ausufernden Wachstumserwartungen hat "The House of the Mouse" nicht erfüllen können, während Rivale Netflix im Streaming-Geschäft immer weiter davonzog. Vor allem bei der Profitabilität seiner Streaming-Sparte hatte Walt Disney große Schwierigkeiten und musste den Geschäftszweig aus anderen Segmenten, vor allem dem Freizeitparkgeschäft, …