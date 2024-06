LONDON, Großbritannien (IT-Times) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone verschlankt sich und stößt Randbereiche ab. Nun wurde eine Beteiligung an Indus Towers in Indien verkauft. Der britische Telekommunikationsnetzbetreiber Vodafone Group plc. (ISIN: GB00BH4HKS39) gab am 19. Juni 2024 offiziell...

Den vollständigen Artikel lesen ...