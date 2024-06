Graz (ots) -REMINDER: Letzte Anmelde-Möglichkeit zur Pressekonferenz bis Freitag 21.06., 18:00 UhrDrei Superstars live bei der Pressekonferenz am 24. Juni 2024Ein Ski Opening, das gleich vier Berge versetzt und eine Pressekonferenz, die drei internationale Superstars in den österreichischen Bergen präsentiert. The Grand Festival 2024: Ein Winterwochenende mit drei sensationellen Shows, die den einmaligen Zusatz im Namen mehr als verdienen.Die Enthüllung dieses Ereignisses wird für Medienvertreter:innen eine einmalige Gelegenheit. Spektakuläre Inhalte und Bilder sind garantiert. Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming und der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb sorgen erneut für Furore und toppen das letztjährige, wohl legendärste Ski Opening der österreichischen Berge.Drei Tage. Drei Shows. Drei internationale Superstars.Am 06., 07. und 08. Dezember 2024 werden gleich drei fulminante Konzert-Shows gespielt. Freitag und Samstag ab 20:00 Uhr, Sonntag schon um 17:00 Uhr, damit eine rechtzeitige Heimreise möglich ist.Es bleiben aber drei Fragezeichen: Denn um wen es hier geht, wird erst am 24.06.2024 verraten. Wer den Veranstalter kennt, der weiß: Er macht Unmögliches möglich und bringt ALLE DREI SUPERSTARS zur exklusiven Pressekonferenz nach Schladming - genauer gesagt: auf die Reiteralm, einen der Gastgeberberge.Die Namen der Protagonisten bleiben bis dahin geheim - Das Programm wird aber schon verraten. Zu einem persönlichen Stelldichein mit den Superstars, dem Veranstalter und den Funktionären aus der Region und Politik lädt die Leutgeb Entertainment Group gemeinsam mit der Region Schladming-Dachstein und den vier Bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm, der 4-Berge-Skischaukel Schladming, ein! Für Kost, Logis und einen gemütlichen Ausklang eines aufregenden Tages wird gesorgt.Weitere Infos zur Veranstaltung und Anmeldung zur Pressekonferenz Hier klicken! (https://www.schladming-dachstein.at/de/Winter/Ski-Opening)Pressekontakt:Leutgeb Entertainment GroupKerstin Pröll I Head of Media+43 664 644 13 97media@leutgebgroup.comTourismusverband SCHLADMING-DACHSTEINStefanie Drosg I Presse+43 660 8597872stefanie.drosg@schladming-dachstein.atOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126436/5805975