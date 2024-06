Die beiden britischen Energieriesen Shell und BP investieren bereits seit Jahren in den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie in Bereiche wie E-Mobilität oder Wasserstoff. Das Geld hierfür erwirtschaften die beiden aber größtenteils noch mit der Ausbeutung fossiler Brennstoffe. Dies könnte in Großbritannien zukünftig schwieriger werden.So müssen lokale Behörden bei der Genehmigung von Projekten zur Förderung fossiler Brennstoffe die langfristigen Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...