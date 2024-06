34 Millionen durch MEV-Bot: Wie können Trader sich schützen?

Ein MEV-Bot hat kürzlich für Schlagzeilen gesorgt: In nur zwei Monaten erzielte er einen Gewinn von 34 Millionen Dollar durch den Handel mit 250.000 SOL. Dieser spektakuläre Erfolg verdeutlicht das enorme Potenzial automatisierter Handelsstrategien in der Kryptowelt. Der Bot transferierte seine gesamten Profite in die Wallet "9973hW…wzyWp6" und konnte zudem beeindruckende Gewinne mit anderen Token einfahren - eine Million Dollar mit RNT, 617.300 Dollar mit TOPG und 403.500 Dollar mit MOTHER. Diese Zahlen sind nicht nur beeindruckend, sondern werfen auch die Frage auf: Wie können Trader sich gegen die Übermacht solcher Bots schützen?

Was sind MEV Bots und wie funktionieren sie?

MEV-Bots (Miner Extractable Value) sind spezielle Arten von automatisierten Handelsprogrammen, die darauf abzielen, Gewinne durch das Ausnutzen von Ineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten innerhalb von Blockchain-Netzwerken zu maximieren. Diese Bots arbeiten, indem sie die in der Blockchain geplanten Transaktionen in Echtzeit überwachen. Sie suchen nach profitablen Gelegenheiten wie Arbitrage zwischen dezentralen Börsen, Front-Running (das Vorwegnehmen und Einfügen eigener Transaktionen vor großen Handelsaufträgen, um von den erwarteten Preisbewegungen zu profitieren) oder Liquidationsmöglichkeiten bei Kreditplattformen.

Sandwich Bot war tätig, Quelle: www.dextools.io

Die Funktionsweise von MEV-Bots basiert auf ihrer Fähigkeit, Transaktionen zu analysieren und blitzschnell zu agieren. Sobald der Bot eine lukrative Möglichkeit erkennt, setzt er sofort eine eigene Transaktion ein, die die gefundene Gelegenheit ausnutzt. Da Transaktionen in der Blockchain in Blöcken zusammengefasst werden, können MEV-Bots diese Reihenfolge der Transaktionen manipulieren, um sicherzustellen, dass ihre eigenen Trades zuerst verarbeitet werden. Dies geschieht oft durch das Bezahlen höherer Gebühren an Miner, die dann die bevorzugten Transaktionen in den nächsten Block aufnehmen.

Im Beispiel oben hat der Bot vor dem Kauf von 9.400 Dollar schnell einen Handel im Wert von 426.000 Dollar getätigt. Dadurch war der Preis für den Käufer, der wahrscheinlich seine Slippage recht hoch eingestellt hatte, bei 0,04766 anstelle von 0,0341. Nach dem Kauf hat der Bot sofort wieder verkauft und konnte dadurch innerhalb von Sekunden einen Gewinn von 841 Dollar mitnehmen. Für einen Einsatz von 426.000 Dollar ist das zwar nicht die Welt, aber durch den automatisierten Handel dennoch lukrativ. Bitter für den Trader: Er muss nun mindestens eine Preiserhöhung von 19% abwarten, bis er ohne Verlust aussteigen kann.

Effizient aber umstritten

MEV-Bots können besonders effektiv sein, weil sie die menschliche Reaktionszeit weit übertreffen und komplexe Algorithmen verwenden, um präzise und schnelle Entscheidungen zu treffen. Diese Technologien sind jedoch umstritten, da sie das Gleichgewicht im Kryptomarkt stören und normale Trader benachteiligen können. Das jüngste Beispiel eines MEV-Bots, der 34 Millionen Dollar in nur zwei Monaten erzielte, verdeutlicht das enorme Potenzial dieser Bots, aber auch die Risiken und Herausforderungen, die sie für den durchschnittlichen Trader darstellen.

MEV Schutz: Neuer Trading Bot soll schützen

WienerAI, ein innovatives Krypto-Projekt, hat angekündigt, einen KI-unterstützten Trading-Bot in ihre dApp zu integrieren. Dieser Bot soll Trader vor den Machenschaften der MEV-Bots schützen und gleichzeitig zahlreiche weitere KI-Funktionen bieten. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Algorithmen und maschinellem Lernen verspricht WienerAI, den Handel sicherer und effizienter zu gestalten. Trader können dadurch nicht nur potenzielle Verluste durch MEV-Bots vermeiden, sondern auch von optimierten Handelsstrategien und automatisierten Entscheidungen profitieren, die auf Echtzeit-Datenanalysen basieren.

WienerAI Kurzerklärung, Quelle: https://wienerdog.ai/de

WienerAI ($WAI), der Kryptotoken hinter dem Projekt, zieht derzeit alle Blicke auf sich. Mit einem beeindruckenden Vorverkauf, der bereits über 6 Millionen Dollar eingebracht hat, zeigt das Projekt enormes Potenzial. Die Kombination aus Memes und künstlicher Intelligenz macht $WAI zu einem spannenden Player im Kryptomarkt.

Der $WAI-Token bietet nicht nur einen eigenen Trading-Bot, der Trader vor den gefürchteten MEV-Bots schützt, sondern auch eine Staking-Funktion. So können Investoren ihre Token staken und ein passives Einkommen erzielen. Die erste vorgestellte KI-Funktion, der Trading-Bot, optimiert Handelsstrategien und schützt gleichzeitig vor unerwünschten Bots.

Die Nachfrage im Presale war überwältigend, und Analysten sind zuversichtlich, dass der $WAI-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen stark ansteigen könnte. Einige Prognosen gehen von einem möglichen Kursanstieg von über 2.000 % aus. Besonders frühe Investoren profitieren, da der Tokenpreis in der Vorverkaufsphase bereits mehrfach gestiegen ist.

