Vancouver (British Columbia, Kanada) - 20. Juni 2024 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das "Unternehmen" oder "Generation") (TSX-V: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) freut sich, den Erwerb der Uranprojekte Yellow Frog und Pink Toad (die "Erwerbe") im Angilak Trend im Yathkyed Basin im kanadischen Territorium Nunavut bekannt zu geben. Die Erwerbe sind zusammenhängende Erweiterungen des unternehmenseigenen Vorzeige-Uranprojekts Yath ("Yath") in Richtung Osten und Westen und erweitern das Landpaket bei Yath effektiv um etwa 45 %.

Nach den Erwerben umfasst Yath nunmehr 123,45 km² und liegt nördlich und innerhalb von 3 km des regionalen Uranprojekts, das von Atha Energy Corp. weiterentwickelt wird.* Das Projekt Angilak von Atha Energy Corp. verfügt über historische vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2013 von 2.831.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,69 % U3O8 und 0,17 % Molybdän, die 43,3 Millionen lbs U3O8 und 10,4 Millionen lbs Molybdän enthalten.**

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sich Yath weiterhin in einer einzigartigen Position im Yathkyed Basin befindet, einem der wenigen diskordanten Becken der Welt mit geprüftem wirtschaftlichem Potenzial. Das Becken ist dafür bekannt, Lagerstätten mit kommerziellen Gehalten zu beherbergen, die in puncto Größe mit jenen im Athabasca Basin im Kanadischen Schild im Norden der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta sowie mit jenen der Region McArthur in Australien vergleichbar sind.*

Die Höhepunkte des erweiterten und bestehenden Yath-Pakets beinhalten Folgendes:

- Vielversprechend für hochgradige diskordanzartige Uran- und IOCG- (Olympic Dam)-Lagerstätten

- Neue geologische Interpretation mit bohrbereiten Zielen (2012 von Charlie Jefferson überarbeitet)

- Historische Felsproben weisen auf Urankonzentrationen von 1 bis 10 % in allen Konzessionsgebieten hin

"Mit dem Erwerb der Uranprojekte Yellow Frog und Pink Toad erweitern wir unser Uranexplorationspotenzial bei Yath beträchtlich", sagte CEO Anthony Zelen. "Diese strategischen Ergänzungen stärken unsere Position im Yathkyed Basin und bekräftigen unser Engagement, ein bedeutsamer Akteur im Uransektor zu werden."

Zusätzliche Informationen zu Yath und anderen Projekten des Unternehmens finden Sie in unserer Investorenpräsentation und auf unserer Webseite.

Bedingungen des Erwerbs

Im Rahmen des Erwerbs wird das Unternehmen beim Abschluss eine Vergütung in Höhe von insgesamt 100.000 $ in bar bezahlen und 8.000.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % auf die zukünftige absatzfähige kommerzielle Mineralproduktion bei Yath gewähren. Dieser Erwerb stellt eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen gemäß Toronto Venture Exchange Policy 5.3 dar.

Derrick Strickland, P. Geo, (L5669), ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral projects, hat die wissenschaftlichen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt.

* Die Mineralisierung auf angrenzenden Konzessionsgebieten oder Projekten weist nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung beim Projekt Yath hin.

** Berichtet von ValOre Metals Corp. in einem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada" (Bericht), erstellt von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol. von APEX Geosciences, Robert Sim, B.Sc., P.Geo. von SIM Geological Inc. und Bruce Davis, Ph.D., FAusIMM von BD Resource Consulting Inc., vom 1. März 2013. Der Bericht besteht aus dreidimensionalen Blockmodellen, die auf geostatistischen Anwendungen unter Verwendung kommerzieller Minenplanungssoftware basieren, wobei nominelle Blockgrößen von 5 x 5 x 5 m bei Lac Cinquante und 5 x 3 x 3 m (L x B x H) bei J4 verwendet werden. Die Gehalts- (Analyse) und geologischen Informationen stammen von Arbeiten, die von Kivalliq in den Feldsaisons 2009, 2010, 2011 und 2012 durchgeführt wurden. Die historische Mineralressourcenschätzung wurde gemäß NI 43-101 und den CIM-Standards zum Zeitpunkt der Veröffentlichung berechnet und ist älter als die aktuellen CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai 2014) und die CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019). Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über

Anthony Zelen

President und Chief Executive Officer

mailto:anthony@generationuranium.com

778-388-5258

Über Generation Uranium

Geschäftsschwerpunkt des auf natürliche Ressourcen spezialisierten Unternehmens ist die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Yath im Territorium Nunavut beteiligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ‚Regulation Services Provider' bezeichnet) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75990Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75990&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37150L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18205587-generation-uranium-erweitert-vorzeige-uranprojekt-yath-kanadischem-territorium-nunavut