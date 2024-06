Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG

Unternehmen: H2 Core AG

ISIN: DE000A0H1GY2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.06.2024

Kursziel: 4,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10.

Zusammenfassung:

Mit der Eintragung der Sachkapitalerhöhung und der Namensänderung im Handelsregister hat die H2 Core AG (vorher: MARNA Beteiligungen AG) einen wichtigen Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung vollzogen. H2 Core ist Deutschlands erster gelisteter Anlagenbauer von Plug & Play-Wasserstoffkomplettsystemen. Zuletzt hatte das Unternehmen bekannt gegeben, den Posten des CFO neu besetzt zu haben. In den ersten fünf Monaten des Jahres lief das Geschäft sehr gut, und das Management ist nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Prognose für 2024 (Umsatz: EUR13,8 Mio.) erreichbar ist. Ein auf unveränderten Schätzungen beruhendes aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR4,10. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.10 price target.



Abstract:

H2 Core AG (previously: MARNA Beteiligungen AG) has taken an important step in its corporate development with the registration of a capital increase in kind and the change of its name in the commercial register. H2 Core is Germany's first listed manufacturer of complete plug & play hydrogen systems. The company recently announced the appointment of a new CFO. Business went very well in the first five months of the year and management remains convinced that our forecast for 2024 (revenue: EUR13.8m) is achievable. An updated DCF model based on unchanged estimates still yields a EUR4.10 price target. We confirm our Buy recommendation.

