NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 293 auf 227 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Annahmen für das Robotaxi-Geschäft des Elektroautobauers reduziert und rechne nun damit, dass sich die Fahrdienstleister Uber und Lyft hier größere Anteile sicherten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem senkte er seine Schätzungen für die Streckenpreise. Das Robotaxi-Geschäft bleibt aus seiner Sicht aber der mit Abstand größte künftige Kurstreiber für die Bewertung von Tesla./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 18:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 18:06 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

