Leimen (pta/20.06.2024/14:33) - Die Hauptversammlung der REALTECH AG hat am 17. Juni 2024 in Heidelberg alle Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. In der Hauptversammlung waren 1.402.639 Stückaktien vertreten, hinzu kamen 926.760 Briefwahl-Stimmen. Dies entspricht rund 43 Prozent des Grundkapitals der REALTECH AG.

REALTECH bekräftigte gegenüber den anwesenden Aktieninhabenden seine Strategie, weiter smarte, bedarfsnahe Software zur systematischen Automatisierung auf den Markt zu bringen und deren Stärken durch verstärkten Einsatz von KI weiter auszubauen. So könnten Kunden noch mehr Routineaufgaben automatisieren, Arbeitsabläufe und Prozesse beschleunigen, IT- und Support-Teams entlasten sowie die Mitarbeiterzufriedenfreiheit erhöhen.

REALTECH-CEO Daniele Di Croce dazu: "Unser Anspruch bleibt dabei klar: Mit REALTECH können kleine IT-Teams Großes erreichen. Dies ist besonders für mittelständische Unternehmen eine wichtige Voraussetzung, um ihre eigene Digitalisierung zu beschleunigen, wichtige IT-Projekte zielsicher zum Erfolg zu bringen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben."

Im weiteren Verlauf folgte die Hauptversammlung unter anderem dem Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Dr. Alexander Wünsche, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FALK GmbH & Co KG, Heidelberg, zum neuen Aufsichtsratsmitglied an Stelle von Matthias Blatz, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG, der nicht mehr zur Wahl gestanden hatte.

