New York (ots/PRNewswire) -Die neueste Kampagne der Marke mit dem Titel "Made For Moments That Make Us" gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Reise des globalen Botschafters mit TUMIHeute startet die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI eine neue Kampagne für ihre beliebten Kollektionen Tegra-Lite® und Alpha Bravo mit dem globalen Botschafter und Profifußballer Son Heung-Min. Die Kampagne zeigt Son in seinem Element, in seiner zweiten Heimat, dem berühmten Tottenham-Hotspur-Stadion, und gibt einen Einblick in sein rasantes Leben mit TUMI an seiner Seite.Die Kampagne verfolgt einen intimeren, stilistischeren Ansatz, der von dem Dokumentarfilmer WARD und dem koreanischen Fotografen-Duo JI + DOH eingefangen wurde, die der neuesten TUMI-Kampagne eine warme Atmosphäre und einen Blick hinter die Kulissen verleihen. "Ich habe mich sehr gefreut, dass der Drehort dieser Kampagne meine zweite Heimat ist", sagte der Profifußballer Son Heung-Min. "Ich schätze es sehr, dass TUMI immer für mich da ist und mir den Rücken freihält, egal auf welcher Reise ich mich befinde."In seinen drei Jahren als globaler Botschafter von TUMI hat Son tagtäglich daran gearbeitet, seine Träume zu verwirklichen - von der Teilnahme an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft über den Erhalt des Goldenen Schuhs bis hin zur Ernennung zum Mannschaftskapitän von Tottenham und vielem mehr, und das alles an der Seite von TUMI. Die neue Kampagne beleuchtet die Disziplin, die erforderlich ist, um erfolgreich zu sein, wobei die bewährten und eleganten Tegra-Lite- und Alpha Bravo-Kollektionen von TUMI die treuen Begleiter von Son sind. In der gesamten Kampagne werden die Produkte der Kollektion auf eine gehobene und authentische Art und Weise präsentiert, die hinter den Kulissen des kultigen Stadions und während der Reise von Son auf der Straße aufgenommen wurde. Von seinen größten Siegen bis zu den Momenten der unerbittlichen Verfolgung ist TUMI da, um ihm zu helfen, durchzuhalten und auf höchstem Niveau zu performen.Nur wenige wissen, dass Sons charakteristische "Kamera"-Pose symbolisch für seinen Wunsch steht, diesen Moment festzuhalten und ihn zu bewahren. Unsere neueste Kampagne schöpft ihre kreative Inspiration aus diesem Konzept. Wir begleiten Son durch sein rasantes Leben, und TUMI ist dafür gemacht, die Momente festzuhalten, die uns ausmachen", so Jill Krizelman, Senior Vizepräsidentin für Globales Marketing und E-Commerce. "Als zwei der ikonischen Kollektionen von TUMI repräsentieren Tegra-Lite® und Alpha Bravo die charakteristische Stärke, Funktionalität und Ausdauer der Marke. Diese Kampagne erweckt diese Säulen zum Leben und zeigt genau, wie TUMI für jeden Schritt auf der Reise gemacht ist."Jede Tasche der Tegra-Lite® Kollektion von TUMI (895 - 1.295 US-Dollar) ist aus Tegris®-Material gefertigt, einem haltbaren und dennoch leichten Material, das in lebensrettenden Rüstungen, Rennwagen und professioneller Sportausrüstung verwendet wird- Die Tegra-Lite®-Schale besteht aus konsolidierten Materialschichten, die sie zu einer widerstandsfähigen Wahl für viele kommende Kilometer machen. Die Alpha Bravo-Kollektion (195 - 1.095 US-Dollar) bietet hyperfunktionale Taschen für ein schnelllebiges Leben. Jede Alpha Bravo-Tasche ist aus ballistischem Nylon gefertigt, das seit über drei Jahrzehnten das Markenzeichen von TUMI ist. Die Tegra-Lite® und Alpha Bravo sind bewährte TUMI-Kollektionen, die die DNA der Marke verkörpern und bei den Kunden immer wieder für Begeisterung sorgen.Mit vielen Funktionen, zweckmäßig gestaltet und für eine lange Lebensdauer konzipiert - TUMI ist für die Momente gemacht, die uns ausmachen. Kaufen Sie die Tegra-Lite®- und Alpha Bravo-Kollektionen auf TUMI.com und in TUMI Stores weltweit.Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Um mehr über TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, Facebook, und YouTube.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.