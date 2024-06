Actien-Börse

Statt 2,1 bis 2,15 Mrd. € Umsatz plant man in Jena nur mit 2 Mrd. €. Der Zielgewinn wird deutlich niedriger angegeben, wofür es keine bündige Erklärung gibt. Alle Mittelfristziele bleiben jedoch erhalten und die Übernahme eines Spezialisten bleibt gültig. Die leicht ungeschickte Kommentierung ostdeutscher Manager gehört dazu. Das sind die Gelegenheiten, die wir mehrfach beschrieben hatten: Die optimalen Einkaufskurse liegen zwischen 15 und 20 % niedriger. Das wär's.Bitte beachten: 680.000 Stück Tagesumsatz am Montag sind ein Indiz dafür, dass mehr Schreck als Sachgrund vorliegt, aber auch ein Zeichen der nervösen Marktstimmung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellenNr. 25! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen derNr. 25 u. a.:- Europa wird umgebaut- Frankreich ist stets für die größte Überraschung in Europa gut- Einen DAX in Richtung 20.000 gibt es nur, wenn die Autowerte den DAX-Trend mittragen- ACCENTURE - Wo liegen die Kaufkurse?- Die Wall Street bleibt im Tech-Rausch- Spezialist aus dem Nebenwerte-Sektor mit TOP Zahlen- SLB SCHLUMBERGER erweitert sein ArbeitsfeldIhre Bernecker Redaktion /